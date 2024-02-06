В общем ставку налога рассчитывают с помощью суммы минимальной зарплаты, которая по состоянию на 1 января 2023 года составляла 6 700 гривен. А значит, максимальная ставка за метр квадратный не может превышать 100,5 гривен (6 700 умножить на 1,5%). Однако для некоторых категорий граждан существует другое правило, предусматривающее большую сумму налога.

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Кто должен платить повышенный налог

Граждане, которые имеют право собственности на квартиру с общей площадью более 300 квадратов или дом площадью 500 квадратов, должны платить повышенную сумму налога. Конкретно она увеличивается на 25 тысяч гривен ежегодно.

К слову, платить налог на недвижимое имущество обязаны только те физические лица, которые являются владельцами квартиры с жилой площадью более 60 квадратов и дома площадью более 120 квадратов. В случае владения имуществом различных типов налог надо платить за площадь, превышающую 180 квадратных метров.

Какие категории граждан освобождены от уплаты налога

В 2024 году есть лица, которые освобождены от обязанности уплаты налога. Среди них:

те, кто находится на территории, где продолжаются или продолжались активные боевые действия;

владельцы недвижимости, которая расположена на оккупированной территории или той, что была под оккупацией;

владельцы объектов, которые стали непригодными для проживания в связи с войной.

Также от налогообложения освобождены: многодетные семьи с пятью и более детьми; одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью; участники АТО; образовательные учреждения; религиозные сообщества.