Підвісне ліжко в інтер'єрі: особливості та приклади
Підвісне ліжко – цікавий предмет меблів, який здатний кардинально змінити інтер'єр спальні або іншого приміщення.
У чому особливості підвісного ліжка, і як вона виглядає в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.
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Підвісне ліжкоЕфектний предмет меблів, який відрізняється від звичайних моделей. Дизайнери продумали все до дрібниць, тому основа і ніжки ліжка приховані, що дозволяє йому парити у повітрі.
Особливості
Підвісне ліжко на перший погляд здається тендітним і ніжним, проте насправді воно стійке і міцне. Її спинка впритул кріпиться до стіни. Також є непомітна центральна основа. Підвісне ліжко витримує двох дорослих людей, що сидять на кутку. Воно не скрипить і не розхитується з часом.
Переваги підвісного ліжка
- Невагомість і легкість, що надає легкості інтер'єру
- Стильність і оригінальність
- Легке прибирання (відсутність перешкод)
- Акцентний предмет, який може стати центром кімнати.
Підвісне ліжко виглядає стильно і оригінально / Фото design-homes
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Недоліки підвісного ліжка
- Відсутність можливості переставити предмет на інше місце
- Немає місць зберігання, які передбачені в звичайному ліжку
- Монтаж і демонтаж вимагають участі фахівців.
У подібного рішення є і недоліки / Фото design-homes
Форми підвісних ліжок
Кругле. Його можливо встановити навіть в кутку кімнати (позаду узголів'я встановлюється кутова конструкція для кріплення).
Кругле ліжко виглядає незвично і притягує погляди / Фото design-homes
Прямокутне. Встановлюється впритул до стіни або двома сторонами у кутку приміщення.
Прямокутне ліжко – універсальний варіант / Фото design-homes
Підвісне ліжко в інтер'єрі
Підвісне ліжко стане прикрасою будь-якого інтер'єру / Фото design-homes
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