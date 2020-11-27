Підвісне ліжко – цікавий предмет меблів, який здатний кардинально змінити інтер'єр спальні або іншого приміщення.

У чому особливості підвісного ліжка, і як вона виглядає в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

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Підвісне ліжко Ефектний предмет меблів, який відрізняється від звичайних моделей. Дизайнери продумали все до дрібниць, тому основа і ніжки ліжка приховані, що дозволяє йому парити у повітрі.

Особливості

Підвісне ліжко на перший погляд здається тендітним і ніжним, проте насправді воно стійке і міцне. Її спинка впритул кріпиться до стіни. Також є непомітна центральна основа. Підвісне ліжко витримує двох дорослих людей, що сидять на кутку. Воно не скрипить і не розхитується з часом.

Переваги підвісного ліжка

Невагомість і легкість, що надає легкості інтер'єру

Стильність і оригінальність

Легке прибирання (відсутність перешкод)

Акцентний предмет, який може стати центром кімнати.

Підвісне ліжко виглядає стильно і оригінально / Фото design-homes

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Недоліки підвісного ліжка

Відсутність можливості переставити предмет на інше місце

Немає місць зберігання, які передбачені в звичайному ліжку

Монтаж і демонтаж вимагають участі фахівців.

У подібного рішення є і недоліки / Фото design-homes

Форми підвісних ліжок

Кругле. Його можливо встановити навіть в кутку кімнати (позаду узголів'я встановлюється кутова конструкція для кріплення).

Кругле ліжко виглядає незвично і притягує погляди / Фото design-homes

Прямокутне. Встановлюється впритул до стіни або двома сторонами у кутку приміщення.

Прямокутне ліжко – універсальний варіант / Фото design-homes

Підвісне ліжко в інтер'єрі

Підвісне ліжко стане прикрасою будь-якого інтер'єру / Фото design-homes​