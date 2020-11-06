Підвісна кухня без ніжок: що це таке і як виглядає
Вибираючи кухню, варто придивитися до гарнітуру, який заслужив популярність і увагу дизайнерів.
Що таке підвісна кухня, і в чому її особливість, розповідає Нерухомість 24.
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Підвісна кухняГарнітур, в якому не лише верхній, а й нижній ярус складається з підвісних шафок.
Переваги підвісної кухні
- лаконічність і простота;
- оригінальність;
- поліпшена циркуляція повітря завдяки відсутності нижнього цоколя;
- додатковий простір;
- легкість прибирання;
- зручність (на відміну від звичайної кухні, неможливо вдаритися ногами).
Підвісна кухня має як плюси, так і мінуси / Фото roomble
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Недоліки підвісної кухні
- висока вартість (пов'язано з дорогим кріпленням);
- навантаження на стіну, до якої кріпиться нижній ярус;
- необхідність грамотно відрегулювати фурнітуру;
- незручність в розміщенні кухонної техніки.
Для підвісної кухні знадобиться якісне кріплення / Фото remontkit
Підвісна кухня в інтер'єрі
Замовляючи підвісну кухню, зверніть увагу на фасади та фурнітуру. Щоб ганітур був легшим, лицьову частину виготовляють з більш тонких листів. Колірна гамма значення не має, головне, щоб меблі відповідали стилістиці приміщення. Як і в звичайному варіанті, підвісну кухню можна зробити як з ручками, так і без них – це залежить від ваших уподобань.
Колір кухні залежить від інтер'єру приміщення і ваших уподобань / Фото remontkit
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