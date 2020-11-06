Вибираючи кухню, варто придивитися до гарнітуру, який заслужив популярність і увагу дизайнерів.

Що таке підвісна кухня, і в чому її особливість, розповідає Нерухомість 24.

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Підвісна кухня Гарнітур, в якому не лише верхній, а й нижній ярус складається з підвісних шафок.

Переваги підвісної кухні

лаконічність і простота;

оригінальність;

поліпшена циркуляція повітря завдяки відсутності нижнього цоколя;

додатковий простір;

легкість прибирання;

зручність (на відміну від звичайної кухні, неможливо вдаритися ногами).

Підвісна кухня має як плюси, так і мінуси / Фото roomble

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Недоліки підвісної кухні

висока вартість (пов'язано з дорогим кріпленням);

навантаження на стіну, до якої кріпиться нижній ярус;

необхідність грамотно відрегулювати фурнітуру;

незручність в розміщенні кухонної техніки.

Для підвісної кухні знадобиться якісне кріплення / Фото remontkit

Підвісна кухня в інтер'єрі

Замовляючи підвісну кухню, зверніть увагу на фасади та фурнітуру. Щоб ганітур був легшим, лицьову частину виготовляють з більш тонких листів. Колірна гамма значення не має, головне, щоб меблі відповідали стилістиці приміщення. Як і в звичайному варіанті, підвісну кухню можна зробити як з ручками, так і без них – це залежить від ваших уподобань.

Колір кухні залежить від інтер'єру приміщення і ваших уподобань​ / Фото remontkit