Унікальний ресторан під землею

Споруда нагадує лабіринти в підземних печерах. Тут переважає відкрите планування, розділене арочними прорізами.

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Використовуючи такий метод будівництва, архітектор навмисно приховав будинок під землею. Таким чином він прагнув підкреслити вигини та нерівності обраної ділянки. Цікаво, що окрім стандартних матеріалів у будівництві використовувався бруд. Саме ним доповнили бетонну конструкцію, яка служить підлогою ресторану. Щоб бруд не змивався, його закріпили за допомогою японського методу відновлення земляних стін.

Фасад будівлі / Фото Junya Ishigami ​

Усередині підземної будівлі розташувалися будинок та ресторан місцевого шеф-кухаря. За задумом власника органічні матеріали повинні надавати споруді відчуття тяжкості та довговічності. Для створення контрасту команда архітектора доповнила конструкцію бетонним дахом, пофарбованим у білий колір, та трьома світловими люками.

Інтер'єр ресторану-трансформера / Фото Junya Ishigami ​

Центральну частину будівлі можна легко трансформувати: коли ресторан закритий, ця зона перетворюється на простору сімейну вітальню.