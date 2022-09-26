В Японії збудували мультифункціональний ресторан-будинок, захований під землею

Незвичайна будівля за проєктом архітектора Дзюньї Ісігамі з'явилася в японському місті Убе. Для того щоб створити проєкт, довелося заливати бетон у заздалегідь підготовлене заглиблення під землею.

Унікальний ресторан під землею

Споруда нагадує лабіринти в підземних печерах. Тут переважає відкрите планування, розділене арочними прорізами.

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Використовуючи такий метод будівництва, архітектор навмисно приховав будинок під землею. Таким чином він прагнув підкреслити вигини та нерівності обраної ділянки. Цікаво, що окрім стандартних матеріалів у будівництві використовувався бруд. Саме ним доповнили бетонну конструкцію, яка служить підлогою ресторану. Щоб бруд не змивався, його закріпили за допомогою японського методу відновлення земляних стін.

Фасад будівлі / Фото Junya Ishigami ​

Центральну частину будівлі можна легко трансформувати: коли ресторан закритий, ця зона перетворюється на простору сімейну вітальню.