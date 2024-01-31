Проте є певні умови для придбання житла за пільговою іпотекою, яких обов'язково варто дотримуватися. Про зміни в держпрограмі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Що змінилося в умовах держпрограми "єОселя"

Якщо ви хочете придбати будинок, таунхаус чи дуплекс, "вік" житла має бути не більш ніж 3 роки. Площа розраховуватиметься так: 62,5 метра квадратного для однієї людини та додатковий 21 квадрат на кожного члена сім'ї.

Окрім того, розширили можливості для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю через війну та членів їхніх сімей.

Тепер ці категорії громадян зможуть купити квартиру в Києві та обласних центрах, якщо багатоквартирному будинку не більше ніж 10 років. Раніше було обмеження до трьох років. Якщо вирішили купувати в інших населених пунктах – без обмежень щодо "віку",

– зазначив Федоров.

Міністр зазначає, що ставка для військовослужбовців за контрактом та силовиків, педагогів, медиків і науковців становить 3% річних. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла – 7%.

Коротко про "єОселю"

Державна програма почалася в жовтні 2022 року. Вона дає змогу українцям придбати власне житло з мінімальним початковим внеском у 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Мінцифри та "Укрфінжитло".

Податися на програму "єОселя" можна через Дію. З початку її впровадження кредитами на купівлю житла скористалися вже 6 916 українських родин.