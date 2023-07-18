Найдорожчий будинок у Південній Кароліні: скільки коштує та де розташований

Ця цегляна красуня є найдорожчим будинком у Південній Кароліні. Раніше на ринку житло з такою приголомшливою ціною не з'являлося.

Будинок у Ємассі посів перше місце серед найдорожчих помешкань. Його продають за 39 500 000 доларів США.

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Маєток прекрасний зовні та цікавий всередині

Будинок розташований на Грегорі-Нек-роуд, на величезному півострові, що межує з річками Кусаотчі та Тюліфіні.

Маєток вміщує шість спалень та має площу близько 560 квадратних метрів. Усі спальні мають окрему ванну кімнату, звідки відкривається приголомшливий краєвид.

Особняк оновлювали протягом багатьох років, приділяючи особливу увагу збереженню його історії. Оригінальними є паркетна підлога, кілька камінів, відкриті стелі з дерев'яних балок та декілька вбудованих шаф.

Найдорожча нерухомість у Південній Кароліні / Фото Realtor

На додаток до основного житла є ще ігровий будинок, який побудували нинішні власники. І це ще не все. Також до власності входять два будинки для сторожів, а також гараж із клімат-контролем на 16 автомобілів, сарай для 8 коней та 15 соток огородженого пасовища.

"Ігровий будинок можна використовувати як додатковий дім, а гараж можна перетворити на кімнати для гостей", – підказує агент Чарльз Лейн.

Найголовніше те, що будинок розташований серед природи в усамітненому місці. Тут можна гуляти де завгодно.