Дом в Емасси занял первое место среди самых дорогих помещений. Его продают по 39 500 000 долларов США.

Обратите внимание В эту очередь ЖК "Великобритания" от КН РИЭЛ введено в эксплуатацию: что предлагают жильцам

Имение прекрасное снаружи и интересное внутри

Дом расположен на Грегори-Нек-роуд, на огромном полуострове, граничащем с реками Кусаотчи и Тюлифини.

Имение вмещает шесть спален и имеет площадь около 560 квадратных метров. Все спальни имеют отдельную ванную комнату, откуда открывается потрясающий вид.

Особняк обновляли в течение многих лет, уделяя особое внимание сохранению его истории. Оригинальными являются паркетные полы, несколько каминов, открытые потолки из деревянных балок и несколько встроенных шкафов.

Самая дорогая недвижимость в Южной Каролине / Фото Realtor

В дополнение к основному жилью есть еще игровой дом, который построили нынешние владельцы. И это еще не всё. Также в собственности входят два дома для сторожей, а также гараж с климат-контролем на 16 автомобилей, сарай для 8 лошадей и 15 соток огороженного пастбища.

"Игровой дом можно использовать в качестве дополнительного дома, а гараж можно превратить в комнаты для гостей", – подсказывает агент Чарльз Лейн.

Самое главное, что дом расположен среди природы в уединенном месте. Здесь можно гулять где угодно.