Щоб повірити в існування такого житла, треба побачити його на власні очі, кажуть агенти з нерухомості. Це тисяч скляних пляшок різного розміру розташовані між камінням і дерев'яними балками. Вартість такого шедевра – 433 тисячі доларів.

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Унікальний будинок-печера серед пустелі

Житло збудували ще в 1968 році, і на вигляд воно більше нагадує печеру, аніж будинок. На площі 250 квадратних метрів облаштували три спальні, три ванні кімнати, кухню, вітальню та їдальню. Також до власності належить більярдна кімната та окремий гостьовий котедж.

Для візуального інтересу під час будівництва використали пивні пляшки різних кольорів, створивши певні візерунки. Люди, які працювали над проєктом, були дуже творчі.

Наприклад, одна з ванних кімнат всередині зроблена лише з каменю та пляшок прозорого, зеленого, та оранжевого кольорів. Як елемент декору там використали колесо від велосипеда та металеву посудину. Унікальні деталі у будинку всюди: чого тільки варті пишні кам'яні сидіння, глибокі скельні каміни та затишні алькови.

Творчий підхід до проєктування вражає / Фото MLSSAZ

Надворі також є крита кухня з їдальнею на ділянці площею 185 квадратів з багатьма верандами та виходами. Навіть гараж для авто облаштували. І це все в оточенні захмарних кактусів та інших пустельних рослин.