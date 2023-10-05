Основні помилки в плануванні маленької квартири: ви маєте це знати

Невеликі за площею квартири вимагають ретельного планування. За таких умов дуже важливо використати кожен сантиметр з розумом, не захаращуючи простір.

Зробити невелику квартиру зручною і просторою – нелегке завдання. Дізнайтеся, яких головних помилок у плануванні не можна допускати в жодному разі.

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Неправильне зберігання речей

Дуже важливо продумати розташування шаф, гардеробної та навіть звичайних стелажів. Ніші в стіні – ідеальне рішення для маленьких кімнат. Вони візуально не захаращують простір, але місткі.

Весь доступний простір слід використовувати з користю. Замість ліжка на ніжках віддавайте перевагу моделям з ящиками внизу для зберігання постільної білизни та рушників. Одна з головних помилок у плануванні – непродумані місця для зберігання, що потім захаращує простір.

Безлад і багато непотрібних речей

Навіть у великих квартирах багато речей здатні створити безлад. А в маленьких кімнатах купа неприбраних речей у хаотичних місцях – це взагалі найгірше, що може бути.

Важливо постійно підтримувати порядок і "фільтрувати" свої речі, відбираючи потрібне і непотрібне. Увесь непотріб треба віддавати тим, кому це знадобиться, або ж викидати.

Використовуйте багатофункціональні меблі-трансформери. Замість невеликого дивана і столика виберіть звичайний місткий куточок з дерев'яними полицями або підставками. Стіл-трансформер у крихітній кухні стане вашим рятівником.

Зонування

Будь-яке зонування є чудовим дизайнерським рішенням, але точно не для компактних квартир. Тобто, коли люди ділять маленьке приміщення на зони за допомогою перегородок чи кольорів, вони допускають велику помилку.

Загалом краще зберегти єдність кольору та використовувати світлі відтінки, які візуально розширять простір і додадуть світла. Можна обрати один основний колір та стиль для всієї квартири. Доречним буде мінімалізм, який "не краде" дорогоцінні квадратні метри.