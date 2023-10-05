Сделать небольшую квартиру удобной и просторной – нелегкая задача. Узнайте, какие главные ошибки в планировании нельзя допускать ни в коем случае.

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Неправильное хранение вещей

Очень важно продумать расположение шкафов, гардеробных и даже обычных стеллажей. Ниши в стене – идеальное решение для маленьких комнат. Они зрительно не загромождают пространство, но вместительны.

Все доступное пространство следует использовать с пользой. Вместо кровати на ножках отдавайте предпочтение моделям с ящиками внизу для хранения постельного белья и полотенец. Одна из главных ошибок в планировании – непродуманные места для хранения, что затем загромождает пространство.

Беспорядок и много ненужных вещей

Даже в больших квартирах многие вещи способны создать беспорядок. А в маленьких комнатах куча неубранных вещей в хаотических местах – это вообще самое плохое, что может быть.

Важно постоянно поддерживать порядок и "фильтровать" свои вещи, отбирая нужное и ненужное. Весь хлам нужно отдавать тем, кому это понадобится, или выбрасывать.

Используйте многофункциональную мебель-трансформеры. Вместо небольшого дивана и столика выберите обычный вместительный уголок с деревянными полками или подставками. Стол-трансформер в крошечной кухне станет вашим спасителем.

Зонирование

Любое зонирование является отличным дизайнерским решением, но точно не для компактных квартир. То есть когда люди делят маленькое помещение на зоны с помощью перегородок или цветов, они допускают большую ошибку.

В общем, лучше сохранить единство цвета и использовать светлые оттенки, которые визуально расширят пространство и добавят света. Можно выбрать один основополагающий цвет и стиль для всей квартиры. Уместным будет минимализм, который "не ворует" драгоценные квадратные метры.