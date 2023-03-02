Чи варто класти в кухні плиткову підогу: плюси та мінуси

Часто плиткову підлогу обирають саме для кухні. І не дарма, адже такий матеріал досить стійкий.

Плитка має як переваги, так і недоліки. Щоб зрозуміти, чи потрібна вам підлога саме з цього матеріалу, слід добре все обдумати.

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Які переваги плиткової підлоги

Майже не потребує догляду

Багато хто обирає плиткову підлогу через те, що за нею не треба по-особливому доглядати. Вона буде зручна для людей, які багато працюють і мають мало часу на хатні справи. Усе, що треба, – це просто мити.

Водонепроникна та стійка до плям

Класти плитку в кухні чи ванній – дуже розумний вибір. Адже в кухні люди часто щось розливають, коли готують їжу. Те саме трапляється у ванній, коли приймають ванну або душ.



У кухні та ванній краще класти плитку / Фото Rubi

Недоліки

Холодна поверхня

Без опалення плиткова підлога холодна для ходьби в зимові місяці. Якщо ви любите ходити босоніж, то краще не встановлювати плитку в кількох кімнатах.

Не глушить шум

Якщо у вас коли-небудь була плитка, ви знаєте, що вона не дуже добре глушить звук. З цієї причини плитка може бути не найкращим варіантом для кімнат на другому поверсі. Варто хоча б стелити килим.

Плитка проти паркетної підлоги в кухні

Дерев'яна підлога – це про тепло й природну естетику. Ось чому багато власників будинків обирають її. Мити паркет досить легко.

Плиткова підлога вимагає такого ж догляду. Однак вам не доведеться бути настільки пильними щодо розливів при чищенні. Плитка – довговічна, а також стійка до води та плям.