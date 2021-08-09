Побудовано будинок, де можна пережити стихійне лихо: де він і як виглядає

У Вануату побудували об'єкт, який дозволить вижити у разі стихійного лиха. Жителі острівної держави назвали його "циклонний будинок".

Кілька років тому хатина вже довела свою стійкість під час природних катаклізмів. У чому секрет споруди та чому вона надійніша за бетонні будівлі, – читайте далі.

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Що відомо про об'єкт

У 2015 році на Океанію обрушився тропічний циклон. У результаті лиха були знищені близько 17 тисяч будівель з бетону. При цьому жителі, які ховалися у "циклонних будинках", постраждали найменше. Нині на острові Анейтьюм (Вануату) вирішили будувати об'єкти з виноградних лоз, пальмового листя і трав.

Вануату Держава у південній частині Тихого океану. Стара назва – Нові Гебріди.

Каркас об'єкта зроблений зі стовпів та балок, які закопують в землю. Примітно, що для кожної частини спеціально підбирають рослини з урахуванням їхньої гнучкості та довговічності.

Жителі Вануату впевнені, що так зможуть врятуватися у разі лиха / Фото The Guardian

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Споруда призначена лише для сну. Поруч же розташовані інші об'єкти: кухня, місце для купання, вигрібна яма.

Якби ви опинилися тут під час руйнівного урагану, то навіть не почули б його. Ми готовими до будь-якого циклону,

– зазначив один з жителів острова Анейтьюм.

Для будівництва одного об'єкта двом людям знадобиться тиждень. Вони використовують натуральні матеріали, які дозволяють комфортно почуватися як у спекотну, так і в холодну погоду.

Замість цвяхів у хід йдуть мотузки з виноградної лози. Стелі покриті листям кокосових пальм, а стіни побудовані з бамбукових смуг.