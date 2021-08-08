На першому місці опинилася столиця Фінляндії – Гельсінкі. Як проводили дослідження і хто ще потрапив в десятку – читайте далі.
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Як проводили дослідження
Фахівці вибрали міста, які найчастіше потрапляли до міжнародних рейтингів як найщасливіші для життя. Після цього аналітики визначили в них вартість життя, рівень заробітних плат, середню тривалість життя та середню економію. Так було складено рейтинг з найбільш комфортних міст світу для пенсіонерів.
Місто Гельсінкі потрапив на перше місце / Фото Pixabay
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ТОП-10 міст для життя на пенсії:
- Гельсінкі
- Копенгаген
- Женева
- Рейк'явік
- Осло
- Амстердам
- Стокгольм
- Веллінгтон
- Відень
- Люксембург
Замкнув першу десятку Люксембург / Фото Pixabay
Гонконг, Токіо, Сінгапур і Сеул стали гіршими містами для пенсіонерів.
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