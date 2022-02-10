Податок на нерухомість у 2022 році: скільки українці сплатили у січні

Власники нерухомого майна із "зайвою" площею повинні сплачувати податки протягом двох місяців після надходження відповідного повідомлення.

Як повідомляє Державна податкова служба України, за перший місяць 2022 року фізичні особи сплатили до місцевих бюджетів 61,3 мільйона гривень податку на нерухоме майно.

Цікаво Що насправді вплине на вартість житла у 2022 році: інтерв'ю з девелопером

Рекордний показник

Податкова повідомляє, що цьогорічні виплати майже на 40% (або 17,5 мільйона гривень) перевищують показник аналогічного періоду минулого року. Так, у січні 2021 року власники нерухомості перерахували 43,8 мільйона гривень. Загалом за 2021 рік було сплачено 1,9 мільярда гривень податку на нерухоме майно.

Хто сплачує податок на нерухомість

Платниками податку на нерухоме майно (крім земельних ділянок) є фізичні та юридичні особи, які володіють об'єктами площею:

для квартир – понад 60 квадратних метрів;

– понад 60 квадратних метрів; житлових будинків – понад 120 квадратних метрів;

– понад 120 квадратних метрів; різних типів житлової нерухомості – 180 квадратних метрів.

Вивчаєте тонкощі ринку нерухомості України? Розібратися із нюансами допоможуть експерти із Корпорації Нерухомості РІЕЛ . Залиште своє запитання і девелопер дасть відповідь на нього зворотнім повідомленням!

Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування в залежності від типу об’єктів та їх розташування у відсотках до мінімальної заробітної плати.