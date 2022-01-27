Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів Генеральний директор Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник. Зібрали найголовніше.

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Ринок нерухомості 2022: прогнози Генерального директора КН РІЕЛ

Ринок житла швидко адаптується до нових умов / Фото 24 канал

За словами Мельника, пандемія не особливо вплинула на попит. Навіть під час першого локдауну, ринок зупинився максимум на 3 тижні, далі – ситуація стабілізувалася. Єдине, що справді кардинально змінилося – це вимоги покупців. Зараз вони прагнуть отримати житло з власним робочим простором, лаунж-зонами, ігровими кімнатами та терасами.

Ми почали проєктувати такі рішення у всіх наших об'єктах ще 3 роки тому. Тоді ще ніхто не здогадувався, що буде пандемія,

– додає Мельник.

Інший фактор, який часто пов'язують із можливим подорожчанням житла, – так званий "антиахметівський закон". Відповідно до нього, дохід від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості, проданих фізичною особою за рік, має оподатковуватися за стандартною ставкою – 18%. Мельник вважає, що бюджет не отримає переваг від нововведення, так само підвищений податок не вплине на вартість житла.

Водночас Генеральний директор КН РІЕЛ додає, що поточна ситуація в Україні лише тимчасово сповільнить ринок, а більшість покупців відкладуть рішення про придбання житла на 3 – 4 тижні. А ось стрімке подорожчання нерухомості можливе лише через підвищення вартості газу.

Дивіться інтерв'ю з Ростиславом Мельником:

Нагадаємо, що раніше Ростислав Мельник розповів, чому у Києві не будують таких житлових комплексів, як у Львові, а також про проблему паркінгів у столиці.