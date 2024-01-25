Хто може не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році: ось перелік

Цьогоріч власники нерухомого майна повинні сплатити податок на нерухомість за звітний 2023 рік. Проте певні категорії громадян мають право цього не робити.

Податок на нерухомість доведеться сплатити саме за "зайві квадрати". Тобто власники, чия нерухомість за площею перевищує допустимі законом норми, мають відраховувати за це гроші до державної казни. Лише певні категорії громадян "звільнені" від цієї плати.

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Хто має право не платити за "зайві квадрати"

Не сплачувати податок на нерухомість мають право громадяни, які проживають на територіях, де тривають воєнні дії. Також це стосується українців, домівки яких розташовані на тимчасово окупованій території. Українці, чиї житла стали непридатними для проживання внаслідок війни, тобто були зруйновані або сильно пошкоджені, теж можуть не платити податок.

А також за "зайві квадрати" мають право не платити:

багатодітні сім'ї;

одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю;

учасники АТО;

заклади освіти;

релігійні організації.

Що стосується пенсіонерів, то їхня нерухомість за нормами підлягає оподаткуванню. Експерти кажуть, що вік власника житла не скасовує його обов'язку сплачувати податок за надлишкову житлову площу.

Хто має обов'язково сплатити податок

Податок нараховується за таку житлову нерухомість:

квартир площею понад 60 метрів квадратних;

будинків площею від 120 метрів квадратних.

Наприклад, якщо ваша квартира має площу 70 метрів квадратних, то доведеться платити податок, адже це на 10 квадратів більше за визначену норму.