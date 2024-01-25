Налог на недвижимость придется заплатить именно за "лишние квадраты". То есть владельцы, чья недвижимость по площади превышает допустимые законом нормы, должны отчислять за это деньги в государственную казну. Только определенные категории граждан "освобождены" от этой платы.

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Кто имеет право не платить за "лишние квадраты"

Не платить налог на недвижимость имеют право граждане, проживающие на территориях, где продолжаются военные действия. Также это касается украинцев, дома которых расположены на временно оккупированной территории. Украинцы, чьи жилища стали непригодными для проживания в результате войны, то есть были разрушены или сильно повреждены, тоже могут не платить налог.

А также за "лишние квадраты" имеют право не платить:

многодетные семьи;

одинокие матери, которые воспитывают сирот или детей с инвалидностью;

участники АТО;

учебные заведения;

религиозные организации.

Что касается пенсионеров, то их недвижимость по нормам подлежит налогообложению. Эксперты говорят, что возраст владельца жилья не отменяет его обязанности платить налог за избыточную жилую площадь.

Кто должен обязательно уплатить налог

Налог начисляется за такую жилую недвижимость:

квартир площадью более 60 квадратных метров;

домов площадью от 120 квадратных метров.

Например, если ваша квартира имеет площадь 70 квадратных метров, то придется платить налог, ведь это на 10 квадратов больше определенной нормы.