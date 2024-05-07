Податок на нерухомість: який розмір штрафу за запізнення з оплатою у 2024 році

Власники житлової нерухомості мають сплатити податок за звітний 2023 рік, якщо площа їхнього помешкання перевищує ліміти. Це потрібно зробити протягом 60 днів з часу вручення відповідного повідомлення.

Запізнення з оплатою на 30 днів автоматично збільшить податок на 10%. А якщо власник нерухомості не сплатить податок більш ніж за місяць, то це +20% до суми.

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Хто і скільки податку має сплатити у 2024 році

У 2024 році за "зайві" квадратні метри потрібно буде заплатити більше, ніж раніше, бо сума податку залежить від мінімальної заробітної плати.

Податок мають сплатити особи, які мають:

квартиру понад 60 квадратних метрів;

будинок понад 120 квадратних метрів.

Ставку визначає місцева влада, враховуючи тип нерухомості та її розташування. Суму податку обчислюють від відсотка мінімальної зарплати у звітному 2023 році, яка не може перевищувати 1,5% за квадратний метр.

Минулого року сума мінімальної зарплати становила 6700 гривень. Тому за кожен додатковий квадратний метр доведеться сплачувати 100,5 гривні. Наприклад, якщо квартира має площу 80 квадратів, то сплатити податок доведеться за зайвих 20, а це буде 2010 грн.

Хто звільнений від податку

Податок не платять власники житла, яке не перевищує встановлені ліміти за площею. Також від податку звільнені фізичні особи, які мають нерухомість, що розташована на території, де тривають або тривали активні бої.

Також у 2024 році не платитимуть власники житла, що розташоване на тимчасово окупованій території. Якщо нерухомість пошкоджена або зруйнована через воєнні дії, то такі власники теж звільнені від податку.