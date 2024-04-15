Як розраховується сума податку на житлову нерухомість: коротко про головне

Власники великої за площею житлової нерухомості мають заплатити податок за "зайві" квадрати. Мовиться про власників квартир площею понад 60 квадратних метрів та приватних будинків площею понад 120 квадратних метрів.

Податок потрібно сплатити протягом 60 днів з дня вручення відповідного повідомлення-рішення. Про це розповіли в управлінні Державної податкової служби Київщини.

Зверніть увагу З урахуванням нових вимог: у Львові збудують школу з укриттям, басейном та просторими класами

Податок на житлову нерухомість: як його вираховують

У 2024-му податок сплачують за звітний за 2023 рік. Сума залежить від мінімальної заробітної плати, що була встановлена станом на 1 січня минулого року. Ставку визначає сільська, селищна чи міська ради залежно від місця розташування та типу об'єкта нерухомості. Вона не має перевищувати 1,5% від суми мінімальної зарплати за метр квадратний.

Станом на 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становила 6700 гривень. Відтак максимальна ставка за кожен квадратний метр не може перевищувати 100 гривень 50 копійок.

Варто зазначити, що в разі затримання сплати податку до 30 днів штраф становитиме 5% від суми боргу. Якщо не сплачувати податок понад 30 календарних днів – це +10% від суми податку.

Хто звільнений від сплати податку через війну