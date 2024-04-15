Податок потрібно сплатити протягом 60 днів з дня вручення відповідного повідомлення-рішення. Про це розповіли в управлінні Державної податкової служби Київщини.

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Податок на житлову нерухомість: як його вираховують

У 2024-му податок сплачують за звітний за 2023 рік. Сума залежить від мінімальної заробітної плати, що була встановлена станом на 1 січня минулого року. Ставку визначає сільська, селищна чи міська ради залежно від місця розташування та типу об'єкта нерухомості. Вона не має перевищувати 1,5% від суми мінімальної зарплати за метр квадратний.

Станом на 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становила 6700 гривень. Відтак максимальна ставка за кожен квадратний метр не може перевищувати 100 гривень 50 копійок.

Варто зазначити, що в разі затримання сплати податку до 30 днів штраф становитиме 5% від суми боргу. Якщо не сплачувати податок понад 30 календарних днів – це +10% від суми податку.

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