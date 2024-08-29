Пара заплатила 350 тисяч доларів за ділянку, на якій не можна будувати: яка причина

Американці інвестували у нерухомість у своєму місті Форт-Лодердейл, що в штаті Флорида. Вони придбали там ділянку за 350 тисяч доларів, а вже тоді дізналися, що там не можна будувати.

Цікаво те, що спочатку порожню ділянку рекламували як придатну для будівництва нового житла. Подружжя й купило її з планами збудувати на цьому місці дві чи три будівлі.

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Дорога до ділянки належить сусідам

Проблемою став доїзд до ділянки, який, по суті, був неможливим. Єдина дорога, яка вела до неї, належала власникам сусідніх будинків і не була доступною для громадського користування. Цю деталь агент з нерухомості, очевидно, пропустив.

Ми сподіваємося, що незабаром цей кошмар закінчиться. Усі наші мрії залишилися за вікном,

– сказала власниця ділянки Хані.

Ця перешкода не тільки загальмувала їхні плани про будівництво, а й дійшла до судового позову. Тоді продавець постарався зробити все можливе, щоб ділянку можна було забудувати. Адвокат колишнього власника оформив документ, що звільняє ділянку від заповіту, який забороняє нове будівництво. Хані також надіслала кілька електронних листів до міської влади із питанням про забудову ділянки.

Ханна стурбована через проблему з ділянкою / Фото NBC

Згодом вона отримала відповідь з відділу зонування Форт-Лодердейла, в якому мовилося про те, що місто "вимагає доступу до громадського проїзду і що схоже, ділянка не підлягає забудові".

У відчаї подружжя спробувало домовитись із місцевими про купівлю частини приватної дороги. Ніхто з них не погодився на цю ідею, але один із сусідів запропонував парі придбати клаптик своєї ділянки.

Подружжя погодилося і тепер може безперешкодно дістатися до ділянки. Та чи сподобається така ідея місцевій владі, наразі невідомо.