Британець побудував бунгало-шале на своїй земельній ділянці ще у 2010 році. Та річ у тім, що чоловік не отримав на це дозволу від місцевої влади.

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Чоловік побудував житло незаконно

Пенсіонер подавав запит на отримання дозволу на будівництво. Він довго чекав на відповідь, тому вирішив не гаяти часу і взятися за зведення будинку. Уже через два роки чоловіку надійшла відмова, зареєстрована заднім числом.

За певний час Пітеру вручили перший судовий припис про знесення будинку. Чоловік не виконував наказу, тому йому дали ще один припис. Пенсіонер і той проігнорував.

Тоді місцева рада подала позов до суду за невиконання попередніх рішень відповідно до закону про міське і селищне планування. Його визнали винним й виписали штраф у розмірі 7 500 фунтів стерлінгів (близько 410 тисяч гривень), і зобов'язали покрити судові витрати – ще 3 269 фунтів стерлінгів (179 тисяч гривень).

З того часу минуло вже три роки, а будинок досі стоїть. Щоправда, Пітер укріпив свою територію високим парканом з воротами на замок та колючим дротом.

Паркан з колючим дротом, щоб ніхто не пройшов / Фото BNPS

Пенсіонер відкидає всі звинувачення, посилаючись на Європейську конвенцію з прав людини, де вказано, що кожен має право на житло. Він заявив, що знову готовий зустрітися з представниками міськради в суді. Наступне засідання заплановано на листопад цього року.

Відомо, що будинок розташований за 400 метрів від спеціальної природоохоронної зони, яка має особливе наукове значення. Можливо, це одна з причин, чому на ділянці Пітера не можна було будувати житло.