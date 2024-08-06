Подружжя ділиться процесом ремонту на своїй тікток-сторінці. Оновлення ще не завершені, але багато кімнат вже доведені до ладу.

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Подружжя самотужки робить ремонт у будинку

На одному з недавніх відео видно, як жінка сама робить ремонт у будинку. Вона почала зі змін у коридорі. Авторка відео зняла візерункові шпалери та перефарбувала блакитні стіни у білий колір.

Далі жінка показала одну з кімнат з коричневими шпалерами. Їх вона також зняла й пофарбувала стіни білим кольором. Потім авторка намалювала кілька маленьких будиночків, адже облаштовувала дитячу кімнату. Трохи меблів, гірлянда, милий килим з котами – і ремонт готовий.

Результат косметичного ремонту: дивіться відео

Наступною була вітальня, також коричнева. Процес той самий – зняття шпалер і фарбування стін. Проте далі авторка вирішила покреативити і разом із чоловіком зробила акцентну сіру стіну на основі дерев'яних панелей. Доповнив інтер'єр м'який смарагдовий диван.

Користувачі тіктока були вражені результатом. Вони поділилися емоціями в коментарях:

Робота класна – ви просто бджілка;

Як гарно! Ви молодці нереальні;

Сіра стіна просто неймовірна! Я тепер ваша фанатка.

На сторінці подружжя багато відео. Вони працюють не лише над інтер'єром, а й створюють своє ідеальне подвір'я.