Пара вирішила відновити старий дім на воді: що з цього вийшло

Пара придбала незвичну ділянку у Західному Сассексі за 883 842 долари. На території розташовувався напівзруйнований будиночок на воді, а сам ставок більше нагадував болото.

На реставрацію будівлі пара заклала 1,16 мільйона доларів. Також вони вирішили перетворити ставок з місцевим стоком на біорізноманітний водний ландшафт. Що в них вийшло – далі.

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Будинок Grand Designs створений парою дизайнерів / Фото Daily Mail

Батьки двох дітей Ніна та Ден, які мають власний бізнес у Лондоні, запланували завершити перетворення дому за 2 роки. Такий поспіх пари був пов'язаний із сімейними обставинами. За рік до початку робіт, батьку Дена поставили діагноз лейкемія. Бувши фермером, він вчив сина укладати цеглу, водити екскаватор та проводити зварювальні роботи. Подружжя кинуло всі сили, щоб батько встиг побачити дім своєї мрії, зведений руками своєї дитини.

Проблеми з якими зіткнулася пара

Будинок Grand Designs створений парою дизайнерів / Фото Daily Mail

Через перебої з доставкою матеріалів та проблеми з іпотечним кредитом, пара відразу постала перед труднощами, які могли б повністю зруйнувати їхню ідею.

Ден надіявся завершити проєкт без залучення будівельників, виконавши більшу частину роботи самостійно. Таким чином, пара намагалася зекономити кошти. Вони сподівалися вписатися в бюджет, який би не перевищував 884 тисячі доларів. Ці гроші вони накопичили завдяки продажу свого будинку та отримання доходу від власного бізнесу. Також пара намагалася взяти кредит під заставу лондонської квартири. Але ця ідея не спрацювала. Через це їм довелося кілька разів перенести заплановані роботи та покупку важливих деталей.

Будинок Grand Designs створений парою дизайнерів / Фото Daily Mail

У серпні 2019 року пара нарешті продала свою квартиру. Частину вилучених коштів вони витратили на тенісний корт, про який мріяв батько Дена.

Попри зусилля пари та максимальне пришвидшення процесу будівництва, батько Дена не встиг побачити відремонтованого будинку.

Це демотивувало чоловіка. Та ще більше затягнуло процес.

Попри те, що наближалася зима, пара досі жила в старому будинку 1930-х років. Ніна згадує, що тут не було теплоізоляції, через дірки у вікнах постійно задувало, а для того щоб помитися, доводилося кип'ятити воду у чайнику.

Інтер'єр дому / Фото Daily Mail

Ден зізнається, що в якийсь момент йому здалося, наче нічого не вийде. Він не встигав проводити час з дітьми, пропустив сімейні різдвяні канікули та ніяк не справлявся з будівництвом. Крім того, йому доводилося збільшувати навантаження на роботі, щоб змогти виплачувати рахунки.

Інтер'єр дому / Фото Daily Mail

Ще одна проблема, яка похитнула бюджет, – ненадійні постачальники. Подружжя оплатило вікна (віддавши за них 95 176 доларів), проте доставка відкладалася протягом багатьох тижнів, а згодом компанія повністю щезла.

Ви вкладаєте в це свої заощадження та весь емоційний ресурс, очікуючи вікон, які ніколи не з'являться, – розповідає Ніна.

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Дитяча кімната / Фото Daily Mail

Через 2 роки виснажливої роботи пара все ж завершила проєкт. Вони зізнаються, що це неймовірно виснажливий процес, який тягне за собою багато стресу. Це впливає на те, як ви їсти, як спите та на ваші відносини. Тож не варто починати самостійну роботу, якщо ви повністю не впевнені у своїх силах.

Інтер'єр дому / Фото Daily Mail

Зараз парі залишилося допрацювати басейн. Але вони знають, що точно впораються з цим процесом.