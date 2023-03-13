Як позбутися запахів у домі від попередніх власників: швидкі способи
Джерело:realtor
Ваш новий будинок погано пахне? Існують дієві та швидкі способи, щоб освіжити кімнати.
Коли власники продають свій будинок і виїжджають, то зазвичай залишають його чистим. Проте іноді в повітрі та на килимах можуть залишатися неприємні запахи.
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Як позбутися запахів попередніх власників
- Харчова сода: відкрийте посудину та поставте її в місце, де виник запах.
- Кавова гуща: покладіть кавову гущу в неглибокі миски та розставте їх по дому. Вона має здатність поглинати неприємні запахи.
- Білий оцет: миски з білим оцтом можуть діяти як нейтралізатор запаху.
- Яблучний оцет: якщо в раковині є запах, він, найімовірніше, виходить із каналізації. Виливши яблучний оцет у каналізацію, ви усунете сморід.
Дим і нікотин: як позбутися неприємного запаху в будинку
Якщо ви переїжджаєте в будинок курця, запах затхлого тютюну проникне в стіни, вікна та килимове покриття. Він може залишатися ще довго після того, як загасять останню сигарету.
Спочатку спробуйте усунути запах, замінивши килимове покриття. Штори також віддайте в хімчистку. Далі помийте стіни і вікна. Зачекайте день або два, перш ніж повністю очистити, оскільки запах може повернутися. Якщо запах все ще присутній, вимийте стіни ще раз, цього разу використовуючи потужний мийний засіб.