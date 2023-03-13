Когда владельцы продают свой дом и уезжают, обычно оставляют его чистым. Однако иногда в воздухе и коврах могут оставаться неприятные запахи.

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Как избавиться от запахов предыдущих владельцев

Пищевая сода: откройте сосуд и поставьте его в место, где возник запах.

Кофейная гуща: положите кофейную гущу в неглубокие лоханки и расставьте их по дому. Она обладает способностью поглощать неприятные запахи.

Белый уксус: миски с белым уксусом могут действовать как нейтрализатор запаха.

Яблочный уксус: если в раковине есть запах, он, скорее всего, выходит из канализации. Вылив яблочный уксус в канализацию, вы устраните вонь.

Дым и никотин: как избавиться от неприятного запаха в доме

Если вы переезжаете в дом курильщика, запах затхлого табака проникнет в стены, окна и ковровое покрытие. Он может оставаться еще долго после того, как погасят последнюю сигарету.

Сначала попробуйте устранить запах, заменив ковровое покрытие. Шторы также отдайте в химчистку. Далее помойте стенки и окна. Подождите день или два, прежде чем полностью очистить, поскольку запах может вернуться. Если запах все еще находится, вымойте стены еще раз, на этот раз используя мощное моющее средство.