Моторошна садиба 15 століття: що приховує величезний особняк, де ніхто не живе вже 17 років

Цей будинок у Вілтширі, Англія, виглядає так, наче його покинули купу років тому. І частково це так, адже останній власник помер близько 17 років тому, і відтоді садибу залишили занепадати.

Будівля під назвою Roches Old Court Manor є історичною пам'яткою. Ймовірно, садибу збудували замість середньовічного залу, що знаходився на тому ж місці. Назва Roche походить від прізвища орендарів землі в 14 столітті.

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Після смерті власника все залишилось недоторканим

На фото видно багато історичних світлин, одяг який все ще висить у гардеробі, старий шкільний робочий зошит і навіть велику старовинну коляску. Проте це все не одразу впадає у вічі. Перше, що всі помічають, – це купа мотлоху, здерту підлогу, чорні від цвілі та павутини стіни. Бути всередині доволі моторошно.

Цікаво, що майно продали на аукціоні в 2022 році за приголомшливі 1,5 мільйона фунтів стерлінгів анонімному покупцеві. Проте будинок досі недоторканий, отож його навряд чи хтось буде реконструювати.

Моторошна садиба, яку покинули 17 років тому / Фото Bearded Reality

Усі фото зробив 34-річний дослідник міст Деніел Сімс, відомий в інтернеті як "Бородата реальність".

"У цьому місці було чимало цікавих речей. По-перше, я помітив, що навколо майна розташовано чимало сімейних гербів; ці будівлі, включаючи стару залу, мають історичні зв'язки з родиною Ворслі. Я також побачив приголомшливе піаніно Challen, а також у цьому сараї був злегка забитий дошками колодязь, який мені здався дуже цікавим у власності. Нагорі я знайшов кілька дуже старих фотографій і творів мистецтва, які було цікаво побачити, а також в іншій кімнаті багато малюнків різних королів і королев з віків", – розповів Деніел.