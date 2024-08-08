Там ніхто не живе: який вигляд має покинуте місто, де всі будинки схожі на замки

Турецьке містечко Бурдж-аль-Бабас розташоване на півдорозі між Стамбулом та Анкарою. З часу його будівництва минуло тільки 10 років, але місто просто занепадає.

Місто особливе тим, що всі будинки в ньому схожі на замки. За задумом, це архітектурне рішення мало вражати саме туристів. Проте амбітний бізнес-проєкт так і не реалізували повністю.

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Жоден будинок-замок не здали в експлуатацію

Будинки замкового типу в Бурдж-аль-Бабасі належать місцевим братам-підприємцям, що є власниками компанії з розвитку нерухомості. Саме вони запланували будівництво, містечка, що мало складатися з 732 триповерхових будинків у західному готичному стилі.

На жаль, від початку будівництва у 2014 році жоден об'єкт нерухомості так і не здали в експлуатацію. Сотні будинків, фото яких просто приголомшують, лише "порожні коробки".

Брати планували завершити проєкт всього за чотири роки. На той час усе здавався цілком реальним. Адже ще до початку будівництва половину замків розкупили.



Покинуте містечко із будинками-замками в Туреччині / Фото Raffaele Nicolussi

Перше, що завадило реалізувати проєкт, – скарги місцевих жителів. Люди почали обурюватися, бо фасади нових будинків, на їхню думку, були потворні й невдало поєднувалися зі старою частиною міста. Справа дійшла до суду, бо забудовників ще й звинуватили у знищенні дерев та заподіяні шкоди навколишньому середовищу.

По-друге, економіка Туреччини під впливом кризи несподівано пішла на спад. Попит на розкішну нерухомість з боку іноземців знизився, а вони мали стати потенційними покупцями.

У 2019 році брати оголосили про банкрутство своєї компанії з боргами на суму 5 мільйонів доларів. Опісля ще були розмови про можливе відновлення проєкту, але він досі "заморожений".