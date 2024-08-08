Город особенный тем, что все дома в нем похожи на замки. По замыслу, это архитектурное решение должно было поражать именно туристов. Однако амбициозный бизнес-проект так и не реализовали полностью.

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Ни один дом-замок не сдали в эксплуатацию

Дома замкового типа в Бурдж-аль-Бабасе принадлежат местным братьям-предпринимателям,, которые являются владельцами компании по развитию недвижимости. Именно они запланировали строительство, городка, который должен был состоять из 732 трехэтажных домов в западном готическом стиле.

К сожалению, от начала строительства в 2014 году ни один объект недвижимости так и не сдали в эксплуатацию. Сотни домов, фото которых просто ошеломляют, лишь "пустые коробки".

Братья планировали завершить проект всего за четыре года. В то время все казалось вполне реальным. Ведь еще до начала строительства половину замков раскупили.



Заброшенный городок с домами-замками в Турции / Фото Raffaele Nicolussi

Первое, что помешало реализовать проект, – жалобы местных жителей. Люди начали возмущаться, потому что фасады новых домов, по их мнению, были уродливы и неудачно сочетались со старой частью города. Дело дошло до суда, потому что застройщиков еще и обвинили в уничтожении деревьев и причинении вреда окружающей среде.

Во-вторых, экономика Турции под влиянием кризиса неожиданно пошла на спад. Спрос на роскошную недвижимость со стороны иностранцев снизился, а они должны были стать потенциальными покупателями.

В 2019 году братья объявили объявили объявили о банкротстве своей компании с долгами на сумму 5 миллионов долларов. После еще были разговоры о возможном восстановлении проекта, но он до сих пор "заморожен".