Завмер у часі: зазирніть у будинок, який покинули 10 років тому

Колись у цьому будинку в Нью-Джерсі вирувало життя, а тепер це просто покинута будівля, яка застигла в часі. Чому все раптом змінилося та що всередині – дізнавайтеся далі.

Міський дослідник із Вашингтона зробив моторошні знімки цього покинутого будинку. Десять років тому житло змушені були покинути власники через зв'язок із наркотиками.

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Загадкова втеча з будинку

Чутки свідчать, що приблизно десять років тому останні жителі будинку були змушені залишити його за сумних обставин. У пари провели поліцейський рейд через діяльність, пов'язану з наркотиками. Звинувачували саме чоловіка, і його згодом заарештували. Після цього мати з дитиною були змушені втекти, залишивши безліч загадок.



У домі все залишилося так, як було 10 років тому / Фото MediaDrum

"Житло збудували приблизно в 60-х роках як дім для містера та місис Сміт, де вони згодом оселилися та народили дитину, однак містер Сміт почав втягуватися в тіньовий бізнес, пов'язаний із вживанням та торгівлею наркотиками, і поліцейські врешті-решт дізналися, де він живе. Відбулося довге протистояння, і коли поліція врешті-решт увійшла та провела обшук у домі, вони заарештували чоловіка, знайшли всередині багато доказів", – розповідає міський дослідник.



Сім'я вимушено покинула дім / Фото MediaDrum

Дім має досить моторошний вигляд, адже все залишилося на тому ж місці, як тоді, коли житло покинули. Минуло ж уже понад 10 років.

Усі кімнати в будинку наче застигли в часі. Настільна гра "дрімала" на столі, чекаючи, поки до неї хтось повернеться.



Настільна гра досі не завершена / Фото MediaDrum