Городской исследователь из Вашингтона сделал жуткие снимки этого заброшенного дома. Десять лет назад жилье вынуждены были покинуть владельцы из-за связи с наркотиками.

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Загадочный побег из дома

Слухи свидетельствуют, что около десяти лет назад последние жители дома были вынуждены оставить его при печальных обстоятельствах. В пары провели полицейский рейд из-за деятельности, связанной с наркотиками. Обвиняли именно мужчину, и его впоследствии арестовали. После этого мать с ребенком были вынуждены скрыться, оставив множество загадок.



В доме все осталось так, как было 10 лет назад.

"Жилье построили примерно в 60-х годах как дом для мистера и миссис Смит, где они впоследствии поселились и родили ребенка, однако мистер Смит начал втягиваться в теневой бизнес, связанный с употреблением и торговлей наркотиками, и в конце концов полицейские узнали, где он живет. Произошло долгое противостояние, и когда полиция в конце концов вошла и провела обыск в доме, они арестовали мужчину, нашли внутри много доказательств", – рассказывает городской исследователь.



Семья вынужденно покинула дом / MediaDrum

Дом выглядит довольно жутко, ведь все осталось на том же месте, как тогда, когда жилье покинули. Прошло уже более 10 лет.

Все комнаты в доме словно застыли во времени. Настольная игра "дремала" на столе, ожидая, пока к ней кто-то вернется.



Настольная игра еще не завершена / Фото MediaDrum