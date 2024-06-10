Стадіон вже давно не використовували за призначенням. З 1931 по 1996 рік він був домом для індіанців, а потім використовувався як ґрунтовий трек та місце для зберігання авто.

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Купили за долар і витратили 14 мільйонів

У 2011 році голова правління Indiana Landmarks – організації, що займається збереженням історичних пам'яток штату, вирішив рятувати стадіон. Він дав запит місцевим бізнесменам, щоб ті запропонували ідеї нового використання.

Історичну будівлю на стадіоні хотіли перетворити на житловий комплекс або просто реконструювати її для використання за первинним призначенням. Другу ідею реалізувати не могли, бо це потребувало значного фінансування. А перша була менш вартісною та цікавішою.

Приблизно через дев'ять місяців очільники міста звернулися до мене і сказали: "Якщо ви не реалізуєте цю ідею з перетворенням стадіону на житло, його просто знесуть". Тож ми зібрали команду, аби вирішити, чи вдасться втілити цей задум у життя,

– розповів місцевий бізнесмен Джон Вотсон.

Власники розкішного ЖК / Фото CNBC Make It

У 2011 році він разом зі своїми синами та партнером викупили стадіон всього за 1 долар. Будівництво самого ЖК обійшлося їм в близько 14 мільйонів доларів. Роботи тривали один рік.

Квартири з відкритими балконами / Фото CNBC Make It

Власники вирішили зберегти кілька оригінальних деталей, зокрема табло, старі каси та ложу преси, щоб зберегти історію.



Спальня в одній із квартир / Фото CNBC Make It

Відомо, що на час відкриття ЖК всі квартири здавали в оренду. Ціни коливалися від 1,067 до 1,470 доларів.