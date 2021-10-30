У Польщі спостерігається здешевлення квартир: яка нерухомість найбільше приваблює покупців

У третьому кварталі 2021 року на польському ринку нерухомості відбулися несуттєві зміни – в середньому ціни впали на 1%. Аналітики стверджують, що стабілізація, зумовлена ослабленням впливу пандемії на ринок, має тимчасовий характер.

Про це розповідає аналітична платформа Polityka Insight. Головне про попит та ринкові ціни – далі.

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Ціни на житло

Найбільше знизилися ціни у маленьких містах з населенням до 50 тисяч мешканців. У більших містах зафіксовано лише уповільнення зростання.

Цікаво й те, що найбільше просіла в ціні "вторинка", зведена за останні 5 років.

Це сигналізує про те, що ціни на квартири в цьому сегменті ринку вже високі, а їх можливе подальше швидке зростання є все менш ймовірним, – пише у звіті економіст Адам Черняк.

Згідно зі звітом, ціни на нерухомість зростали щокварталу не більше, ніж на 0,5%.

Уповільнення річних темпів зростання цін є сигналом, що бум на ринку завершується, а подальше двозначне зростання малоймовірне. Крім того, це підтримується підвищенням процентних ставок NBP, що знизило кредитоспроможність поляків, – додає Черняк.

Наразі середня ціна за "квадрат" вже перевищила 4500 злотих (29 621 гривні).

Де та яка нерухомість подорожчала найбільше

Квартири у багатоквартирних будинках дешевші, ніж приватні будинки. Затребуваними на ринку виявилися квартири, побудовані після 1989 року. Експерти пов'язують це з вдалим розташуванням цих об'єктів.

Популярність історично нерухомості навпаки – знизилася.

До 2020 року їхня популярність була зумовлена ремонтом та відновленням цього типу нерухомості. Деякі з них, розділившись на менші квартири, пішли на ринок оренди, особливо орієнтований на студентів. Проте останнім часом у цьому сегменті спостерігається дефіцит привабливих варіантів; з іншого боку пандемія послабила попит на багатоквартирні будинки з маленькими вікнами, непридатними для життя балконами та з обмеженим доступом до зелених насаджень, – пояснює економіст.

Таким чином, ціни на житло у багатоповерхівках знизились на 4,5% – до рівня 2 кварталу 2019 року.

Також експерти зазначають, що на ринку зросли ціни на нерухомість 1991 – 2015 років. На цьому етапі динаміка зростання сягнула двозначного рівня – 10,1%. Крім того, попит мають квартири невеличкої площі. Найдорожче продаються квартири площею до 40 "квадратів". Їхня вартість зросла на 6,1% у річному вимірі.