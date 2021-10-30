Об этом сообщает аналитическая платформа Polityka Insight. Главное о спросе и рыночных ценах – дальше.

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Цены на жилье

Больше всего снизились цены в маленьких городах с населением до 50 тысяч человек. В больших городах зафиксировано только замедление роста.

Интересно и то, что больше всего просела в цене "вторичка", которая строилась в последние 5 лет.

Это сигнализирует о том, что цены на квартиры в этом сегменте рынка уже высоки, а их возможный дальнейший быстрый рост все менее вероятен, – пишет в отчете экономист Адам Черняк.

Согласно отчету, цены на недвижимость росли ежеквартально не более чем на 0,5%. В прошлом году рост за 3 квартала был более ощутимым.

Замедление годовых темпов роста цен, является сигналом, что бум на рынке завершается, а дальнейший двузначный рост маловероятен. Кроме того, это поддерживается повышением процентных ставок NBP, что снизило кредитоспособность поляков, – добавляет Черняк.

Сейчас средняя цена за "квадрат" превысила 4500 злотых (29 621 гривны).

Где и какая недвижимость подорожала больше всего

Квартиры в многоквартирных домах дешевле частных. Самыми востребованными на рынке оказались квартиры, построенные после 1989 года. Эксперты связывают это с удачным расположением объектов.

Популярность исторически недвижимости наоборот – снизилась.

К 2020 году их популярность была предопределена ремонтом и восстановлением этого типа недвижимости. Некоторые, разделившись на меньшие квартиры, пошли на рынок аренды, особенно ориентированный на студентов. Однако в последнее время в этом сегменте наблюдается дефицит привлекательных вариантов; с другой стороны, пандемия ослабила спрос на многоквартирные дома с маленькими окнами, непригодными для жизни балконами и с ограниченным доступом к зеленым насаждениям, – объясняет экономист.

Таким образом, цены на жилье в многоэтажках снизились на 4,5% – до уровня 2 квартала 2019 года.

Также эксперты отмечают, что на рынке выросли цены на недвижимость 1991 – 2015 годов. На этом этапе динамика роста достигла двузначного уровня – 10,1%. Кроме того, спросом пользуются квартиры небольшой площади. Дороже всего продаются квартиры площадью до 40 "квадратов". Их стоимость выросла на 6,1% в годовом исчислении.