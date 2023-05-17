Як бункери для зберігання зерна перетворили на затишні помешкання: ви будете вражені

Коли люди бачать ці бункери, то думають, що в них зберігають зерно чи іншу продукцію. Але насправді там житлові кімнати в мисливському стилі.

Чотири з'єднані бункери для зерна фактично перетворили на приховане мисливське житло площею 123 квадратних метрів. Нерухомість із трьома спальнями зараз продають за 1 599 000 доларів.

Зверніть увагу Інвестиції в комерційну нерухомість: які ризики потрібно враховувати в сьогоднішніх реаліях

У бункерах для зберігання зерна облаштували житло

Металеві бункери не завжди були житлом. Їх колись справді використовували для їхньої початкової мети – зберігання зерна. Проте власник мав інше бачення щодо призначення.

Тож близько 10 років тому він додав бетонну плиту, з'єднав бункери один з одним, потім додав встановив вікна, провів та облаштував колодязь.

Кухня в мисливському стилі / Фото Cody Wurzer

Три з чотирьох переобладнаних бункерів для зерна є житловими приміщеннями з трьома спальнями та однією ванною кімнатою. Четвертий бункер – гараж.

Житло ідеально вписується в навколишнє середовище. Власник хотів, щоб люди, які проїжджають повз, не думали, що це дім. І йому вдалося.

На вигляд це просто бункери / Фото Cody Wurzer

Нинішній власник використовував землю навколо будинку як мисливську зону. Близько 10 акрів землі зрошують і засаджують зерновими та конюшиною.

У будинку облаштовані високотехнологічні засоби безпеки. "У нього є чудова технологія розумного дому, де ви можете віртуально бачити, що відбувається всередині та поза домом", – розповідає агентка з лістингу Анна Ван Діст.

Спальня мисливця / Фото Cody Wurzer