Ці помилки під час прибирання псують ваші меблі

Усі ми знаємо багато порад і хитрощів, які допоможуть відполірувати дім до блиску. Однак серед них є і типові помилки, які псують поверхні.

Певні лайфхаки можуть завдати меблям більше шкоди, ніж користі. Дізнайтеся, що насправді не варто робити під час прибирання.

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Ці помилки псують меблі

Змішування мийних засобів

Ніколи не треба змішувати мийні засоби разом, оскільки це може призвести до небезпечних хімічних реакцій.

"Поєднання таких продуктів, як відбілювач і засіб для чищення ванних кімнат може пошкодити меблі та бути токсичним. Певні побутові мийні засоби виготовляють особливим способом, який не слід поєднувати з іншими продуктами, оскільки вони можуть утворювати шкідливі гази", – кажуть експерти з прибирання.

Розпилювання лаку безпосередньо на меблі

Ви коли-небудь розпилювали лак для дерева безпосередньо на меблі? Що ж, на думку експертів, нанесення занадто великої кількості цього продукту може змінити колір деревини й навіть деформувати її. Краще розпилюйте лак для дерева на мікрофібру чи іншу тканину.

Миття великою кількістю води

Якщо дерев'яну підлогу надмірно змочувати, вона з часом почорніє, деформується та зіпсується. Щоб уникнути цього, обов'язково протріть вимиту підлогу сухою ганчіркою.

Головна порада: залиште вікна або двері відчиненими, щоб прискорити процес висихання підлоги.

Використання відбілювача на тканинному дивані

Відбілювач проїдає ваш тканинний диван, тому не використовуйте його для очищення плям і слідів. Крім вицвітання кольору тканини, це також може призвести до появи дірок. Натомість прочитайте етикетку з догляду, щоб дізнатися, як безпечно та правильно чистити диван.

Чищення гранітних або мармурових стільниць оцтом

Ми часто вважаємо оцет героєм прибирання. Та чи знаєте ви, що його можна використовувати не на всіх поверхнях? Білий оцет, зокрема, може зіпсувати блискуче покриття або знебарвити природні матеріали через високий рівень кислотності. Краще використовувати теплу мильну воду.