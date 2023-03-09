Некоторые лайфхаки могут нанести мебели больше вреда, чем пользы. Узнайте, что на самом деле не следует делать во время уборки.
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Эти ошибки портят мебель
Смешивание моющих средств
Никогда не следует смешивать моющие средства вместе, поскольку это может привести к опасным химическим реакциям.
"Сочетание таких продуктов, как отбеливатель и чистящее средство для ванных комнат может повредить мебель и быть токсичным. Определенные бытовые моющие средства изготавливают особым способом, который не следует сочетать с другими продуктами, поскольку они могут образовывать вредные газы", – говорят эксперты по уборке.
Распыление лака непосредственно на мебель
Вы когда-нибудь распилили лак для дерева прямо на мебель? Что, по мнению экспертов, нанесение слишком большого количества этого продукта может изменить цвет древесины и даже деформировать ее. Лучше распилите лак для дерева на микрофибру или другую ткань.
Мытье большим количеством воды
Если деревянный пол излишне смачивать, он со временем почернеет, деформируется и испортится. Чтобы избежать этого, обязательно протрите вымытый пол сухой тряпкой.
Главный совет: оставьте окна или двери открытыми, чтобы ускорить процесс высыхания полов.
Использование отбеливателя на тканевом диване
Отбеливатель проедает ваш тканевый диван, поэтому не используйте его для очищения пятен и следов. Помимо выцветания цвета ткани это также может привести к появлению дыр. Прочитайте этикетку по уходу, чтобы узнать, как безопасно и правильно чистить диван.
Чистка гранитных или мраморных столешниц уксусом
Мы часто считаем уксус героем уборки. Знаете ли вы, что его можно использовать не на всех поверхностях? Белый уксус, в частности, может испортить блестящее покрытие или обесцвечивать природные материалы из-за высокого уровня кислотности. Лучше использовать тёплую мыльную воду.