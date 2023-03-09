Некоторые лайфхаки могут нанести мебели больше вреда, чем пользы. Узнайте, что на самом деле не следует делать во время уборки.

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Эти ошибки портят мебель

Смешивание моющих средств

Никогда не следует смешивать моющие средства вместе, поскольку это может привести к опасным химическим реакциям.

"Сочетание таких продуктов, как отбеливатель и чистящее средство для ванных комнат может повредить мебель и быть токсичным. Определенные бытовые моющие средства изготавливают особым способом, который не следует сочетать с другими продуктами, поскольку они могут образовывать вредные газы", – говорят эксперты по уборке.

Распыление лака непосредственно на мебель

Вы когда-нибудь распилили лак для дерева прямо на мебель? Что, по мнению экспертов, нанесение слишком большого количества этого продукта может изменить цвет древесины и даже деформировать ее. Лучше распилите лак для дерева на микрофибру или другую ткань.

Мытье большим количеством воды

Если деревянный пол излишне смачивать, он со временем почернеет, деформируется и испортится. Чтобы избежать этого, обязательно протрите вымытый пол сухой тряпкой.

Главный совет: оставьте окна или двери открытыми, чтобы ускорить процесс высыхания полов.

Использование отбеливателя на тканевом диване

Отбеливатель проедает ваш тканевый диван, поэтому не используйте его для очищения пятен и следов. Помимо выцветания цвета ткани это также может привести к появлению дыр. Прочитайте этикетку по уходу, чтобы узнать, как безопасно и правильно чистить диван.

Чистка гранитных или мраморных столешниц уксусом

Мы часто считаем уксус героем уборки. Знаете ли вы, что его можно использовать не на всех поверхностях? Белый уксус, в частности, может испортить блестящее покрытие или обесцвечивать природные материалы из-за высокого уровня кислотности. Лучше использовать тёплую мыльную воду.