На сайтах з пошуку нерухомості багато адекватних пропозицій, зі свіжим ремонтом, недалеко від метро та центру, повідомляє 24 канал. Маючи на руках бюджет до 10 тисяч гривень, можна обирати квартиру серед більш ніж 10 тисяч варіантів.

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Більшість оголошень розміщені від рієлторів. Станом на початок серпня комісія за їхні послуги в Києві становить 50%. При заселенні просять заплатити за перший та останній місяці.

Найдешевші варіанти

У Києві пропонують безліч варіантів оренди житла вартістю від 3 до 6 тисяч гривень. Це однокімнатні квартири з відносно старим ремонтом, меблями та технікою. Розташовані вони у різних районах столиці, проте чим вища ціна – тим ближче квартира до центру.



Квартира за 4 800 біля станції метро Дарниця / Скриншот 24 каналу



Квартира за 4 500 в Дарницькому районі / Скриншот 24 каналу​



Квартира за 5 000 на Оболоні / Скриншот 24 канал



Квартира за 4 500 у Святошинському районі / Скриншот 24 канал

Житло за 6 – 7 тисяч гривень

Ціни на однокімнатні квартири із більш-менш нормальним ремонтом стартують від 6 тисяч гривень. Здебільшого їх здають у віддалених районах Києва.

За 6,5 – 7 тисяч гривень можна знайти гарну, але маленьку однокімнатну студію, площею до 30 квадратних метрів.



Квартира за 7 000 біля станції метро Лісова / Скриншот 24 канал



​Квартира за 7 000 в Дніпровському районі / Скриншот 24 канал



Квартира за 6 000 в Оболонському районі / Скриншот 24 канал

Бюджет від 7 до 10 тисяч гривень

Маючи такий бюджет можна орендувати гарну однокімнатну або двокімнатну квартиру. Пропозиції є у різних районах столиці, їх швидко розбирають. За словами київських рієлторів, на пошук такого житла треба максимум 1,5 тижня. Часто квартири орендують за 1 – 2 дні після розміщення оголошення.



Квартира за 7 тисяч на вулиці Булгакова / Скриншот 24 канал

За 9 – 10 тисяч гривень можна орендувати однокімнатну квартиру поруч із метро, з сучасним ремонтом, меблями та технікою.



Двокімнатна квартира за 7 000 в Голосіївському районі / Скриншот 24 канал



Квартира за 9 000 на Позняках / Скриншот 24 канал



Квартира за 10 000 на вулиці Любомира Гузара / Скриншот 24 канал