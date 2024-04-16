На скільки зріс попит на оренду житла в Україні за останні два роки: дані в цифрах

Аналіз пропозиції на ринку оренди показує, що протягом 2021 – 2023 року кількість оголошень суттєво змінювалася. Найбільші показники зростання зафіксували після початку повномасштабного вторгнення.

Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA та платформа пошуку психотерапевта Rozmova провели дослідження, щоб визначити динаміку пропозиції на ринку оренди в Україні. Експерти аналізували зростання попиту на однокімнатне житло за останні два роки, повідомляє Нерухомість 24.

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Як зріс попит на оренду однокімнатних квартир

Попит на оренду житла найбільше зріс у 2022 році у всіх областях, окрім прифронтових. Це було зумовлено початком повномасштабного вторгнення та великою кількістю ВПО.

Кількість пропозицій найбільше зросла у 2022 році / Фото DIM.RIA

Дослідження показало, що у п'яти найбільших областях та містах України динаміка пропозиції збільшувалася. За останній рік ситуація не змінилася – попит на оренду продовжує зростати. Відтак у Київській області кількість пропозицій оренди збільшилася на 38%, а в столиці – на 36%.

В Одесі та Дніпрі цей показник збільшився на 12%. У Львівській та Одеській області – на 16%.

Що змінилося за останній рік / Фото DIM.RIA

Дані про оренду в найбільших містах / Фото DIM.RIA

Оренда популярніша за купівлю: так чи ні

Дослідники провели опитування, у якому взяли участь близько 150 осіб (36% опитаних – зі столиці). За результатами опитування, 55% хотіли б купити власне житло із необхідністю робити ремонт, а 45% респондентів вказали, що хочуть жити в орендованій квартирі.

Опитані, які проголосували за оренду, аргументували свій вибір так, що вони зможуть менше заощаджувати, але жити у кращих умовах. Експерти кажуть, що причин насправді багато, зокрема невизначеність через війну, бажання уникнути значних зобов'язань, таких як виплата довгострокових кредитів і планування житла.