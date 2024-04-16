Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA та платформа пошуку психотерапевта Rozmova провели дослідження, щоб визначити динаміку пропозиції на ринку оренди в Україні. Експерти аналізували зростання попиту на однокімнатне житло за останні два роки, повідомляє Нерухомість 24.

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Як зріс попит на оренду однокімнатних квартир

Попит на оренду житла найбільше зріс у 2022 році у всіх областях, окрім прифронтових. Це було зумовлено початком повномасштабного вторгнення та великою кількістю ВПО.

Кількість пропозицій найбільше зросла у 2022 році / Фото DIM.RIA

Дослідження показало, що у п'яти найбільших областях та містах України динаміка пропозиції збільшувалася. За останній рік ситуація не змінилася – попит на оренду продовжує зростати. Відтак у Київській області кількість пропозицій оренди збільшилася на 38%, а в столиці – на 36%.

В Одесі та Дніпрі цей показник збільшився на 12%. У Львівській та Одеській області – на 16%.

Що змінилося за останній рік / Фото DIM.RIA

Дані про оренду в найбільших містах / Фото DIM.RIA

Оренда популярніша за купівлю: так чи ні

Дослідники провели опитування, у якому взяли участь близько 150 осіб (36% опитаних – зі столиці). За результатами опитування, 55% хотіли б купити власне житло із необхідністю робити ремонт, а 45% респондентів вказали, що хочуть жити в орендованій квартирі.

Опитані, які проголосували за оренду, аргументували свій вибір так, що вони зможуть менше заощаджувати, але жити у кращих умовах. Експерти кажуть, що причин насправді багато, зокрема невизначеність через війну, бажання уникнути значних зобов'язань, таких як виплата довгострокових кредитів і планування житла.