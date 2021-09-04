Популярна дизайнерка розповіла, як правильно обрати ліжко для спальні

Хороший сон – необхідна умова здорового життя. Тому неймовірно важливо потурбуватися про зручне та комфортне спальне місце.

Популярна дизайнерка інтер'єрів, яка часто ділиться новинами зі світу архітектури та декорування приміщень Анна Петайкина, поділилася характеристиками, на які слід звернути увагу, обираючи ліжко. Розповідаємо про найголовніші.

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Розмір

Довжина повинна бути на 10 сантиметрів довша за ваше тіло / Фото Pexels

Орієнтуйтеся на:

ріст, того для кого обирається ліжко. Довжина повинна бути на 10 сантиметрів довша за ваше тіло. Щоб визначити оптимальну ширину – закиньте руки за голову, зігніть руки, розправте лікті. Купуючи двоспальне ліжко, ваші рухи не повинні зачіпати людину, яка спить поруч, а лікті – не мають звисати.

Довжина повинна бути на 10 сантиметрів довша за ваше тіло. Щоб визначити оптимальну ширину – закиньте руки за голову, зігніть руки, розправте лікті. Купуючи двоспальне ліжко, ваші рухи не повинні зачіпати людину, яка спить поруч, а лікті – не мають звисати. розмір кімнати.

Вибирайте найбільший можливий варіант, який дасть вам можливість вільно пересуватися кімнатою.

Відстань до інших об'єктів повинна бути принаймні 70 сантиметрів. Це допоможе і зручно пересуватися, і поставити приліжкову тумбу.

Висота ліжка

Висота ліжка повинна бути такою, щоб було легко вставати. Висота матрацу – на рівні колін або дещо вище.

Обирайте ліжка з дерева / Фото Pexels

Матеріал

Дерево та метал – найдовговічніші матеріали для каркаса.

Недовговічні, але дешеві матеріали – МФД та ДВП. Найменш надійний – ДСП.

Основа

Завдяки гнучкості, ламелі – найкращий варіант. Вони чудові за ортопедичними властивостями та допоможуть матрацу провітрюватися.

Чим їх більше – тим краще.

Система зберігання

Для невеличких спалень варто подбати про додаткові місця для зберігання речей. Однак при наявності шаф й стелажів, цей пункт не є обов'язковим.