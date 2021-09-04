Популярная дизайнерка интерьеров, которая часто делится новостями из мира архитектуры и декорирования помещений Анна Петайкина, поделилась характеристиками, на которые следует обратить внимание, выбирая кровать. Рассказываем о самых главных.

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Размер

Длина должна быть на 10 сантиметров длиннее ваше тело / Фото Pexels

Ориентируйтесь на:

рост, того для кого избирается кровать. Длина должна быть на 10 сантиметров длиннее чем тело. Чтобы определить оптимальную ширину – закиньте руки за голову, согните руки, расправьте локти. Покупая двуспальную кровать, ваши движения не должны задевать человека, который спит рядом, а локти – не должны свисать.

Длина должна быть на 10 сантиметров длиннее чем тело. Чтобы определить оптимальную ширину – закиньте руки за голову, согните руки, расправьте локти. Покупая двуспальную кровать, ваши движения не должны задевать человека, который спит рядом, а локти – не должны свисать. размер комнаты.

Выбирайте самый вариант, который даст вам возможность свободно передвигаться по комнате.

Расстояние до других объектов должно быть по крайней мере 70 сантиметров. Это поможет и удобно передвигаться, и поставить прикроватную тумбу.

Высота кровати

Высота кровати должна быть такой, чтобы было легко вставать. Высота матраса – на уровне колен или чуть выше.

Выбирайте кровати из дерева / Фото Pexels

Материал

Дерево и металл – самые долговечные материалы для каркаса.

Недолговечные, но дешевые материалы – МФД и ДВП. Наименее надежный – ДСП.

Основа

Благодаря гибкости, ламели – лучший вариант. Они замечательные по ортопедическим свойствам и помогут матрасу проветриваться.

Чем их больше – тем лучше.

Система хранения

Для небольших спален стоит позаботиться о дополнительных местах для хранения вещей. Однако при наличии шкафов и стеллажей, этот пункт не является обязательным.