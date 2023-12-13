Які два цьогорічні тренди будуть популярні у 2024 році: їх полюбили всі

Цей рік був сповнений захопливих новинок у світі дизайну інтер'єру. Дві актуальні тенденції стали по-особливому популярними, тому дизайнери впевнені, що в 2024 році вони також будуть трендами.

Як у випадку з усіма тенденціями дизайну інтер'єру, деякі можуть бути недовговічними, тоді як інші стають основними. Ось дві тенденції, які подобаються абсолютно всім, і саме тому вони будуть актуальні ще точно у 2024 році.

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Тиха розкіш

Тиха розкіш була надзвичайно популярною тенденцією цього року. Вона вже потрохи перетворюється на стиль, який зосереджується на стриманому підході до інтер'єру.

Зокрема, тиха розкіш пропагує вибір якісних меблів, які витримають випробування часом. Це своєрідне переосмислення того, що варто купувати до свого дому, а що – ні.

Головні ознаки тихої розкоші:

мінімалізм у ванній кімнаті, поєднання скандинавської та японської естетики;

світлі або нейтральні кольори у спальні та вітальні;

гранітні меблі на кухні або речі з ефектом мармуру.

Вітальня в нейтральних тонах в стилі тихої розкоші / Фото McGee & Co

Дофаміновий декор

Експерти з інтер'єру прогнозують, що у 2024 році ми й надалі спостерігатимемо персоналізований підхід до декору, подібно до дофамінового тренду. Його ідея полягає в тому, щоб відійти від суворих правил у дизайні, які раніше диктував мінімалізм.

Використовуйте улюблені яскраві кольори та візерунки й не забувайте додавати декор, який навіює гарні спогади. Кожна річ у домі має дарувати вам щастя.

Барвиста спальня з дофаміновим декором / Фото Otto