Как в случае со всеми тенденциями дизайна интерьера, некоторые могут быть недолговечными, в то время как другие становятся основными. Вот две тенденции, которые нравятся абсолютно всем и именно поэтому они будут актуальны еще точно в 2024 году.

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Тихая роскошь

Тихая роскошь была чрезвычайно популярной тенденцией этого года. Она уже понемногу превращается в стиль, сосредотачивающийся на сдержанном подходе к интерьеру.

В частности, тихая роскошь пропагандирует выбор качественной мебели, которая выдержит испытание временем. Это своеобразное переосмысление того, что стоит покупать в свой дом, а что нет.

Главные признаки тихой роскоши:

минимализм в ванной комнате, сочетание скандинавской и японской эстетики;

светлые или нейтральные цвета в спальне и гостиной;

гранитная мебель на кухне или вещи с эффектом мрамора.

Гостиная в нейтральных тонах в стиле тихой роскоши / Фото McGee & Co

Дофаминовый декор

Эксперты по интерьеру прогнозируют, что в 2024 году мы будем и дальше наблюдать персонализированный подход к декору, подобно дофаминовому тренду. Его идея состоит в том, чтобы отойти от строгих правил в дизайне, ранее диктовавших минимализм.

Используйте любимые яркие цвета и узоры и не забывайте добавлять декор, внушающий красивые воспоминания. Каждая вещь в доме должна дарить вам счастье.

Красочная спальня с дофаминовым декором / Фото Otto