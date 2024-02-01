Зимою дуже затишні: п'ять чарівних А-подібних будинків, які зараз продають у США

Немає нічого затишнішого взимку, ніж А-каркасний будинок. Це житло з крутим кутом даху, що нагадує першу літеру алфавіту або трикутник. У США такі будинки коштують дорого, але місцеві рієлтори відшукали п'ять гарних варіантів, що є найбюджетнішими на ринку.

Хоча трикутні будиночки існують вже дуже давно, у США вони стали популярними під час Другої світової війни. Люди будували їх, бо це було бюджетно, і такі помешкання не вимагали особливого догляду. Потім ці будинки вони здавали в оренду відпочивальникам, з чого непоганий дохід.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Трикутні будиночки дуже популярні й досі, тому бюджетних варіантів мало, якщо шукати помешкання в гарному житловому стані. Найдешевший з добірки коштує 285 тисяч доларів, усі інші – за ціною до 400 тисяч.

Гемптон, штат Теннессі

Ціна: 324 900 доларів

Трикутний будиночок оливкового відтінку з металевим дахом / Фото Realtor

Цей будинок з двома житловими кімнатами та новою кухнею розташований у горах. Площа житла становить 335 квадратних метрів. Серед додаткових переваг – велика тераса, садовий сарай і паркувальне місце.

Ґордонвіль, штат Техас

Ціна: 285 тисяч доларів

Чарівний дерев'яний будиночок на природі / Фото Realtor

Це чудовий будинок площею 90 квадратів вміщує велику спальню з ванною і гардеробною, а також кухню. Та родзинками власності є критий ґанок і басейн зі спа.

Веллінгтон, штат Огайо

Ціна: 329 900 доларів

Трикутний будинок у маленькому мальовничому селищі / Фото MLS Now

У цій "сільській резиденції" є чотири спальні, затишна вітальня, простора сільська кухня та обідня зона з місцем для зберігання речей. Також до власності належить великий сарай та гараж на два авто.

Лун-Лейк, штат Вашингтон

Ціна: 399 тисяч доларів

Будиночок у лісі з терасою / Фото Realtor

Дивовижний A-подібний будинок, що розташований посеред лісу біля озера. В оголошенні зазначили, що всередині є спальня на мансарді та вітальня. Поруч розміщене додаткове окреме житло для ночівлі.

Конвей, штат Нью-Гемпшир

Ціна: 315 тисяч доларів

Усамітнений будинок на природі / Фото Realtor

Затишний будинок у маленькому містечку вміщує дві спальні, вітальню та кухню. Наразі житло здають в оренду, бо зимою це дуже популярне місце для відпочинку.