Хотя треугольные домики существуют уже очень давно, в США они стали популярными во время Второй мировой войны. Люди строили их, потому что это было бюджетно, и такие помещения не требовали особого ухода. Затем эти дома они сдавали в аренду отдыхающим, с чего неплохой доход.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Треугольные домики очень популярны до сих пор, поэтому бюджетных вариантов мало, если искать жилье в хорошем жилом состоянии. Самый дешевый из подборки стоит 285 тысяч долларов, все остальные – по цене до 400 тысяч.

Хэмптон, штат Теннесси штат Теннесси

Цена: 324 900 долларов

Треугольный домик оливкового оттенка с металлической крышей / Фото Realtor

Этот дом с двумя жилыми комнатами и новой кухней расположен в горах. Площадь жилья составляет 335 квадратных метров. Среди дополнительных преимуществ – большая терраса, садовый сарай и парковочное место.

Гордонвиль, штат Техас

Цена: 285 тысяч долларов

Волшебный деревянный домик на природе / Фото Realtor

Это замечательный дом площадью 90 квадратов вмещает большую спальню с ванной и гардеробной, а также кухню. И изюминкой собственности является крытое крыльцо и бассейн со спа.

Веллингтон, штат Огайо

Цена: 329 900 долларов

Треугольный дом в маленьком живописном поселке / Фото MLS Now

В этой "сельской резиденции" есть четыре спальни, уютная гостиная, просторная сельская кухня и обеденная зона с местом для хранения вещей. Также в собственности принадлежит большой сарай и гараж на два авто.

Лун-Лейк, штат Вашингтон

Цена: 399 тысяч долларов

Домик в лесу с террасой / Фото Realtor

Удивительный A-образный дом, расположенный посреди леса у озера. В объявлении отметили, что внутри есть спальня на мансарде и гостиная. Рядом размещено дополнительное отдельное жилье для ночлега.

Конвей, штат Нью-Гемпшир

Цена: 315 тысяч долларов

Уединенный дом на природе / Фото Realtor

Уютный дом в маленьком городке вмещает две спальни, гостиную и кухню. Сейчас жилье сдают в аренду, потому что зимой это очень популярное место для отдыха.