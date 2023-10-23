Професіонали з прибирання кажуть, що регулярне очищення поверхонь у спальні варте всіх зусиль. Коли ви дозволяєте пилу накопичуватися, то він проникає в повітря й забруднює його, що гіршому випадку погано впливає на ваш сон. Ось як часто треба витирати пил у спальні, та які місця не можна пропускати в жодному разі.

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Як часто треба витирати пил у своїй спальні

Як правило, прибиральники рекомендують витирати пил із спальні принаймні 1 раз на тиждень. Хаші Мохамед з клінінгової компанії Ivy Cleans у Міннеаполісі пояснює, що щотижневого прибирання пилу зазвичай достатньо для підтримки чистоти та здорового середовища.

У деяких випадках вам може знадобитися частіше витирати пил, наприклад, якщо у вас алергія або ви живете в спальні, яка схильна до накопичування пилу. Також варто очищувати поверхні хоча б 2 – 3 рази на тиждень, якщо ви хворієте.

Незалежно від того, прибираєте ви спальню професійно чи робите це самостійно, регулярне витирання пилу буде швидкою справою. Гірше, коли треба прибрати спальню, де накопичувався пил протягом кількох тижнів.

У будь-якій ситуації є місця й речі, які треба витирати обов'язково. Це матрац, каркас ліжка, освітлювальні прилади, підвіконня та жалюзі, а також електроніка.



Під час прибирання треба витирати від пилу всі поверхні / Фото Pexels

Плінтуси та вентиляційні отвори також можуть легко "притягувати" пил. Не варто пропускати і дверні ручки та вимикачі, яких ми торкаємося незліченну кількість разів кожного дня. Звертайте увагу й на місця, яких не видно. Це може бути зона за меблями, книжковими полицями тощо.

"Є кілька порад, які допоможуть частково уникнути пилу. Наприклад, очищувач повітря є обов'язковим, особливо якщо ви стурбовані через алергени в повітрі. Не варто зберігати багато речей на поверхнях, особливо непотрібний декор. Усе це накопичує пил і потім потребує витирання", – кажуть фахівці.