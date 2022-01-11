Цей історичний португальський маєток у містечку Марко-де-Канавесес, збудований ще у 10 столітті. Впродовж довгого часу він служив монастирем, а у 1977 році його класифікували, як національну пам'ятку культури.

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Прибудована церква досі діє при Ватикані та щорічно проводить служби. Сам монастир був перетворений на одну з найексклюзивніших приватних резиденцій країни приблизно 80 років тому.

Скільки просять за старовинний монастир у Португалії

Як виглядає монастир / Фото nestseekers

Актуальна ціна історичної нерухомості – 31 мільйон євро (37,2 мільйона доларів).

Будівля справді в ідеальному стані. Вона була оновленою усередині, щоб помістити усі сучасні зручності, у тому числі системи ізоляції та опалення. При цьому монастир досі зберігає справжню середньовічну атмосферу,

– розповідає агент з нерухомості Нуно Франко.

Історичні деталі / Фото nestseekers

За словами Франко, у резиденції чимало творів мистецтва та меблів ручної роботи з бразильського дерева. Крім того, з величезної приватної ділянки відкривається неймовірний краєвид на річку та сади.

Що чекає покупців у монастирі

Монастир площею 3499 квадратних метрів має 13 спалень і 16 ванних кімнат. Також новому власнику перейде 35 гектарів землі. Сусідня ділянка, яка також включена в пропозицію, має ще 17 гектарів землі та 9 невеличких будинків, які потребують реконструкції.

Додаткові 17 гектарів землі із гостьовими будиночками / Фото nestseekers

Об'єкт відгороджений чотириметровими стінами. Для кращого захисту встановлена система відеоспостереження. Також тут є ліфт, гараж, домашній офіс, зал для світських прийомів та кілька балконів.

У монастирі зроблено ремонт / Фото nestseekers

За словами Франко, прибудована церква 12-го століття технічно належить Ватикану, тож покупці не можуть претендувати й на неї, проте, додає агент, служби проводяться там лише один раз на рік.

На території досі функціонує церква / Фото nestseekers