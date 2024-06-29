Крістофер Невілл каже, що отримав дозвіл на фарбування будинку, але згодом будівлю внесли до "чорного списку Grade II". Тобто її визнали пам'яткою архітектури. Тепер будинок 16 століття не може мати такий колір.

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Чоловік має перефарбувати будинок, інакше його покарають

Як тільки чоловік почав ремонт, то одразу отримав попередження від місцевої влади поштою.

Я отримав листа в той самий день, коли фарбував будинок у колір, схвалений радою. Мені сказали внести зміни, щоб уникнути штрафу або в'язниці,

– розповів Крістофер.

Будинок до фарбування / Фото SWNS

До речі, чоловік не вперше малює будинок у яскравий колір. Минулого року він без дозволу пофарбував зовнішні стіни історичного будинку в яскравий лососевий відтінок.

Місцева влада тоді стверджувала, що це не відповідає стилю нерухомості в центрі міста. Мовляв, такий колір у поєднанні великої кількості вивісок і ліхтарів перетворює вулицю на "другосортний Лас-Вегас".

Тепер орендодавець зобов'язаний перефарбувати будинок на блідий колір та зняти вивіски. Представники влади кажуть, що "як тільки недоліки будуть виправлені, ми відкличемо повідомлення про припис".